За результатами обробки 99,5% голосів за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборців.

Як пише LB.ua, мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.

Про це в Telegram повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів.

Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборців.

На другому місці колишній очільник КМДА (2010-2013рр.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілились наступним чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.

Попередні результати виборів до міської ради Києва:

"Удар" та "Європейська солідарність" - по 20%;

"Єдність" - 8,6%;

ОПЗЖ - 7,7%;

"Батькивщина" - 7.4%;

"Слуга Народу" - 7,4%;

"Голос" - 5,9%.

Нагадаємо, згідно з даними першого екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол “Рейтингу” свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%. Тобто у другий тур також мали шанс вийти кандидати від “Слуги народу” та “Голосу”.

Сьогодні стало відомо, що за екзит-полом партії УДАР Кличко займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.