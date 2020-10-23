Київ вже найближчим часом побачить результати загальнонаціональної програми “Велике будівництво”, яку вже активно запроваджено по всій країні в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це заявив кандидат у депутати до Київської міської ради від “Слуги народу” Михайло Присяжнюк під час відкритого брифінгу партії за кілька днів до проведення місцевих виборів.

Він вже особисто “відчув” покращення дорожнього покриття упродовж останніх місяців.

“Я був нещодавно у відрядженні у Хмельницькому. Одна з тез президента була стосовно початку “Великого будівництва”. Я відчув нову якість доріг вже сьогодні, бо 9 років їздив у відрядження й завжди, коли повертався додому, у мене боліла спина.

Зараз я стою перед вами і нормально почуваюся. Бачу, скільки доріг будується вже сьогодні. На жаль, наразі кияни не можуть пересвідчитися у результатах “Великого будівництва” повною мірою, але ми стверджуємо, що Київ побачить реальні плоди цієї програми”, - сказав кандидат.

Також за словами Присяжнюка, команда “Слуги народу” після перемоги на виборах до Київради обов’язково покращить столичну медицину. “Треба підвищити заробітну плату медичним працівникам - людям, які рятують нас кожного дня. Я особисто вчора бачив, як приїхала на трасу швидка та реально врятувала людині життя”, - підкреслив Присяжнюк.

Також Михайло відзначив, що в останні роки спостерігається тенденція до зростання навантаження на лікарняні і амбулаторно-поліклінічні заклади Києва.

“У нас відмінні лікарі, а медична система не працює. Необхідно створити умови, коли людина може спокійно звернутися до лікаря, не думаючи скільки коштуватиме та чи інша процедура. Щоб людина змогла пройти диспансеризацію раз на рік, здати потрібний аналіз.

Саме тому основним завданням нашої команди є розвиток системи медичного страхування. Також особливу увагу ми звернемо на впровадження та контроль за реалізацією національних цільових програм боротьби з туберкульозом і ВІЛ/СНІДом, на кір, іншими інфекційними хворобами. Ще один важливий пріоритет - створення гарантованого пакету державної медичної допомоги”, - зазначив Михайло.