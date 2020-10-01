Ранее в СМИ сообщалось, что депутат Киевсовета требовал от коллег профинансировать три важных проекта на Соломенке. Но так и не дождался положительного ответа. В связи с этим, он решил идти на выборы с новой политической силой.

Эта история получила продолжение в интервью изданию «Politeka». Тут Андреев детально объяснил, почему сменил партию перед грядущими местными выборами.

«Я разочаровался в старой команде. У меня на округе начали ремонтировать Соломенскую улицу и сделали до половины. Транспорт едет и переворачивается. Доведите до ума! По поводу садика меня обманули. При голосовании бюджета я договаривался с главой фракции, он мне давал слово. Но меня в лице всех моих избирателей обманули. А я держу ответ перед ними», - сказал депутат.

Также Андреев добавил, что людей интересуют реализованные проекты, а не политическая принадлежность депутата.

«Моего избирателя не особо беспокоит как я буду решать ту или иную проблему. Мост должен быть, дорога должна быть, больница должна быть. Мы должны разделять политику и хозяйственную деятельность. Местная власть – это хозяйственная деятельность», - подчеркнул он.