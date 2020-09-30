В Киеве произошло ДТП с маршруткой

Инцидент произошел 30 сентября на пересечении проспектов Свободы и Правды.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

В результате ДТП есть пострадавшие. На месте событий работает полиция.

Движение затруднено.

К слову, в Киеве ежедневно на дежурстве находятся почти 160 скорых.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, круглосуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам оказывают 158 бригад "скорых", но это речь идет о дневной смене. В то же время ночью работает 130 бригад скорой помощи.

"В Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19. Речь идет о случаях, когда медики выезжают на вызовы к пациентам с подозрением или с подтвержденным диагнозом "коронавирус", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.