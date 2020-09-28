Журналисты раскрыли черные схемы заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа, который курирует в Киеве сферу строительства.

Об этом пишет CRiME со ссылкой на материал Антикор.

Вячеслав Непоп - серый кардинал, который за два десятилетия потопил уже не одного мэра и всегда при этом умудрялся оставаться у кормушки. Два десятилетия он неизменно оставался в тени, а теперь его наконец-то вывели на свет и вывернули наизнанку его темную биографию. Оказывается, столичный строительный бонза - выходец из Донбасса, на котором негде ставить клеймо: в погоне за выгодой он успел побывать практически во всех политических силах. Сначала - «Єдність» Александра Омельченко, затем - работал на Черновецкого, после этого – Блок Юлии Тимошенко, а как только ее отправили в СИЗО, Непоп перешел в команду регионалов - Максима Луцкого и Александра Попова.

Когда уже Партия Регионов развалилась с позором, Непоп баллотировался в Киевсовет как самовыдвиженец, но нелегально использовал партийную символику БПП-Солидарность, чем даже вызвал скандал. Потом он таки просочился в ряды этой политсилы.

В бизнесе и коммунальном хозяйстве, по словам расследователей, Вячеслав Непоп проявил такую же нечистоплотность, как и в политике. «Он более 15 лет руководил коммунальной строительной компанией «Житлоинвестстрой»-УКС. Но вместо строительства доступного жилья для киевлян просто распределял бюджетные потоки между заинтересованными застройщиками и дерибанил откаты. В 2018 он даже умудрился продать квартиры в доме на проспекте Комарова, который строился как социальное жилье для ветеранов АТО, нанеся ущерб бюджету на 7 млн долларов. Провернуть эту сделку Непоп смог через Благотворительный Фонд. Полиция открыла уголовное производство, однако Непоп вышел сухим из воды, взвалив вину на своего помощника», - говорится в статье.

Кроме того, его фамилия фигурировала в ряде других скандалов. В частности, после распределения через заместителя главы КГГА средств на школьный стадион пропало 3,5 млн гривен. Во время финансирования из городского бюджета веломаршрута с Троещины до центра Киева «испарились» 40 млн гривен. Делом занимается ГБР и еще неизвестно, чем расследование закончится в будущем.

При этом журналисты выяснили, что чиновник с многолетним стажем загадочным образом стал миллионером. У Непопа и его жены две очень дорогие квартиры в центре столицы, одна в Севастополе, семь гаражей, сотни тысяч долларов наличными, земельные участки в элитных поселках, дорогие часы, а также два коттеджа в городке «Лесное Озеро» и Вите-Почтовой – каждый почти по 500 кв.м.

«Очевидно, для прикрытия своих грязных схем Непоп и ищет постоянно нового политического покровителя, каждого из которых бросает, как только настает трудный момент. Прям как рыба-прилипала. Странно только, что такого токсичного персонажа всегда кто-то готов принимать в свои ряды, забывая, что случилось с предыдущими хозяевами Непопа. Каждый из них, собрав весь негатив, канул в лету. Зато он сам всегда удивительным образом остается на плаву», - резюмируют в публикации.