В киевскую власть через “Удар” Виталия Кличко возвращается скандально известный “схемщик” Павел Рябикин, планирующий вновь возглавить схемы с землей и МАФами

Такое мнение высказал журналист и блогер Михаил Шнайдер.

“Друзья, для многих не секрет, что наш "Горячо Любимый" мэр Виталий Кличко любит расставлять своих друзей на тёплые места в городской власти.

И Павел Рябикин не стал Исключением. Череда скандалов, в которой фигурирует этот персонаж тянется ещё с 90-х годов, ну а самое интересное начинается при мэрстве Виталия Владимировича. С июня 2014 года, Рябикин находился на посту советника Кличко, ну а в том же июне 2014, его назначили заместителем председателя КГГА по вопросам Строительства. В КГГА Рябикин курировал самые "Хлебные" секторы - земельный и архитектурный департаменты, а также департамент жилищного Обеспечения.

То есть по сути, заведовал золотой столичной земелькой и МАФами.

И пока Кличко рассказывал о борьбе с незаконными киосками, его заместитель... курировал "Чёрную Кассу" с этих же самых МАФов”, - подчеркнул блогер.

По его словам, Рябикин за это время набрал в аренду очень много земли, опять таки воспользовавшись своими полномочиями в КГГА.

“И уже через год, в сентябре 2015 года он покинул пост заместителя Виталия Кличко, официально - "По семейным Обстоятельствам". Ну а что? Чиновник, регулярно участвующий в таких замысловатых схемах, не имеет право на отдых Что-Ли? Тем более, что после себя этот опытный "схемщик" оставил Киевлянам в подарок своего человека - некоего Александра Горбача, который занимал пост начальника отдела по вопросам временных Сооружений.

Горбач до недавнего времени крутил невероятные схемы с "Чёрным Налом", который шёл от владельцев МАФов в обход городского Бюджета”, - заявил журналист.

Он заметил, что при этом у Рябикина сохраняются теплые отношения и с экс-мэром Киева Александром Омельченко. Отношения можно даже назвать партнерскими - СМИ писали о том, что они вместе через родственников владеют фирмой "Маеток на Музейном". Которой удалось “загадочным образом” уже при Кличко получить в собственность историческое здание в самом центре Киева, а также получить разрешение на его "реконструкцию".

“Ну а Сейчас Павел Рябикин влил просто колоссальные средства в избирательную кампанию по Деснянскому району, где он идет в Киевраду от "Удара". И всё дело в том, что гендиректором Борисполя он стал еще при прошлой власти - как близкий друг и бывший сокурсник Порошенко.

А сейчас, новая власть активно ищет ему Замену. Вот и подумал Павел о том, чтобы избраться в Киевсовет и вернуться в КГГА - замом или даже первым замом Кличко. Чтобы опять возвратиться к старым схемам с землей и МАФами.

Ведь всё мы прекрасно понимаем, что деньги потраченные на выборы можно быстро отбить, а то и преумножить, когда у тебя в друзьях такой мэр, как Виталий Владимирович”, - резюмировал Михаил Шнайдер.