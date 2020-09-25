Гостей ждут интересные мастер-классы и развлекательная программа.

Об этом депутат Киевсовета Андрей Андреев написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Хрещатик.News.

"Приглашаем на открытие нового сквера между домами по адресам ул. Льва Мациевича,2/4, 6 и ул. Авиаконструктора Антонова, 7, которое состоится завтра в 11.00! Всех гостей ждут интересные мастер-классы и развлекательная программа", - написал депутат.

Он добавил, что новый сквер на Соломенке - слаженная работа власти и общества.

"Новый сквер - это пример слаженной работы общества и власти. В 2017 году мы предоставили этому участку статус сквера, а в 2019 году местные активисты зарегистрировали общественный проект по обустройству здесь зоны отдыха", - рассказал Андрей Андреев.