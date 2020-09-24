В столице найгвардейцам из в/ч №3030 выдали испорченные обеденные пайки

Произошло это во время патрулирования, передает Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Facebook сообществом Киев оперативный.

На кадрах видно, как мужчины разрезают канцелярским ножом пакет с гербом и надписью. Мужчина, наклоняясь к пакету, периодически кашляет, скорее всего от "аромата", исходящего от пайка.

"Проверили еще 10 подобных пайков, 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине", – сказано в сообщении.

Пользователи по-разному отреагировали на этот видеоролик. Некоторые считают, что это явный фейк и такого просто быть не может. Другие иронизируют и возмущаются.

"Это явный фейк, обман. Все пакеты закрыты, а в общем пакете вода и червячки как будто из фруктов. Откуда они там взялись? Наверняка шприцем туда посадили для контента. А вы уши развесили. Головне що тепер не "мародер". Опаришей можна на хліб намазувати. Неужели никому не пришло в голову,что данные пакеты были повреждены с середины упаковки при неправильном хранении или транспортировки,вот содержимое потеряло свой вакуум и со временем там завелись личинки. Возьмите дома один внутренний вакуумный пакет с гуляшом,проткните его и заверните в новый пакет и посмотрите что потом будет в середине! Это абзац просто, верить или не верить дело каждого, наш сухпай более менее нормальный по обзорам и тд, но это обнять и плакать Идёт плановая замена сухпая в частях американских "морских котиков" НАТО. Не пропадать же добру, выиграли гостендер в Украине и поставляют. А вы радуйтесь помощи. НАТОвские стандарты", – пишут люди в комментариях.

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