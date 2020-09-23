Солом’янський район незабаром стане багатшим на три сквери, повідомляє депутат Київради Андрій Андрєєв
Солом’янський район незабаром стане багатшим на три сквери. Про маленьку перемогу розповів на своїй сторінці в Фейсбуці депутат Київради Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.
“Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики були підтримані три ініціативи мешканців з мого подання щодо надання територіям статусу скверу”, – повідомляє Андрій Андрєєв.
Нові зелені зони тепер будуть облаштовані за такими адресами: територія близько 1,26 га між будинками за адресами вул. Авіаконструктора Антонова, 15, 15-а, 17 та бульв. Чоколівський, 18, 20, 22;
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територія близько 0,40 га між будинками за адресами бульв. Вацлава Гавела, 38-в, 38-г, 40-в;
близько 0,74 га між будинками за адресами вул. М. Донця, 9, 11, 13-а, 13-б та просп. Відрадний, 10-а, 12-а, 12-б.
Депутат подякував мешканцям свого району за активну громадянську позицію.