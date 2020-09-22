Местные власти творят беспредел, пытаясь не допустить к выборам кандидатов от политической партии «Перемога Пальчевського».

Об этом заявляет пресс-служба партии. Как говорится в сообщении, действующий мэр Ровно Владимир Хомко оказывает давление на тех, кто публично поддерживает кандидата на должность городского головы от «Перемоги Пальчевського» Виталия Германа. В частности, мэр требовал увольнения и. о. главного архитектора города Андрея Юркова, который является кандидатом от «победы Пальчевского» в депутаты горсовета и поддерживает кандидатом на должность мэра Виталия Германа.

"Сегодня утром на совещании городской голова заставлял меня написать заявление на увольнение, – говорится в видеообращении Андрея Юркова. - Я связываю это с тем, что на местных выборах я публично поддерживаю Виталия Германа». По словам кандидата, такие случаи нередки, но многие в горсовете боятся об этом публично заявить. «Я не боюсь и подчиняться не собираюсь. Всех не освободишь", - резюмировал кандидат от «Перемоги Пальчевського» в видео.

Лидер партии Андрей Пальчевский считает, что местная власть в Ровно начала «охоту на несогласных», ведь действующий мэр Владимир Хомко, который баллотируется в мэры от партии «За будущее», просто боится конкуренции.

"Наша партия больше всего соответствует центристским настроениям жителей Ровно, исследования показывают, что рейтинг «Перемоги Пальчевського» в городе уже составляет 7%, именно поэтому наших кандидатов пытаются запугать и заставить сняться с выборов. Однако никого из нас такие запугивания не остановят. Виновные будут наказаны, а мы одержим победу", - завершил он.