За минувшие 24 часа в столице китайский вирус диагностировали еще у 275 человек

Об этом передает Politeka со ссылкой на информацию, озвученную на брифинге мэром Киева Виталием Кличко.

С начала пандемии, по данным столичного градоначальника, зафиксировано 19758 подтвержденных случаев заболевания.

"За прошедшие сутки еще 275 человек заболели COVID-19, два человека умерли, всего коронавирус унес жизни 318 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19758", - рассказал Виталий Кличко.

Согласно поступившей информации, среди заболевших за последние сутки 139 женщин (от 18 до 93 лет), 120 мужчин (от 18 до 83 лет), а также 16 детей (10 девочек и 6 мальчиков).

Кроме того, за сутки заболели 8 медицинских работников.

"Госпитализированы 36 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 5868 жителей Киева", – добавил Виталий Кличко.

Politeka писала о том, что одесситы сообщили о катастрофической ситуации в одной из больниц, где принимают зараженных китайской инфекцией. Речь идет о городской больнице №5 на Лидерсовском бульваре в парке Шевченко.

Как рассказала на страницах соцсетей одесская журналистка Вера Черныш, там пациенты с симптомами ОРЗ до 7 дней ждут результатов теста на коронавирус в общих палатах.

"У моей родственницы температура 39 уже две недели, вода в легких, дикая головная боль, с кровати встать не может", – рассказала журналистка.

Она отметила, что врачи лечили пациентку лишь жаропонижающим.

"Один врач на 90 человек, его больная видела раз или два за все время. Ночью медсестры не приходят, ты сам по себе. Днем приходят изредка, хамят. Одна пациентка упала, разбила голову. Помощь ей оказывали соседи по несчастью", – описала ситуацию одесситка.

Как сообщала Politeka, вирус не оставляет шансов киевлянам, Кличко сообщил о новом числе жертв.

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за "красной" зоны.

Также Politeka писала, что вирус забирает жизни днепрян одного за другим: жертв уже очень много, тревожные цифры.