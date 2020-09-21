Вышла из больницы и не вернулась

В Киеве ищут пенсионерку, перенесшую инсульт, которая вышла из больницы и исчезла

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на информацию, обнародованную сообществом Киев Оперативный в соцсети Facebook.

В четверг, 17 сентября, Кондрач Светлана Михайловна, 1954 года рождения, вышла из больницы №15 на столичной улице Ильинской. Последний раз женщину видели в этот же день приблизительно в 14:15 в районе Контрактовой площади в кафе "Пузата хата".

Особо уточняется, что женщина недавно перенесла инсульт и в связи с этим плохо разговаривает.

На вид пропавшей 60-65 лет, у женщины короткие, светлые волосы. На момент исчезновения была одета в зеленый домашний халат с цветочным принтом.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении Светланы Михайловны, их просят сообщать любую информацию по телефонам: +38 (098) 583-84-64 (муж Петр), +38 (097) 016-14-28 (сын Валерий), +38 (067) 605-00-72 (сын Виталий), или на горячую линию полиции 102.

Politeka писала, что в Киеве разыскивают 11-летнего мальчика. По информации правоохранителей, малолетнего Осипова Романа Анатольевича 2009 года рождения в последний раз видели 12 августа 2020 года. Мальчик покинул место своего проживания и до сих пор не вернулся. Связи с ребенком родственники не имеют, куда он мог пойти - не знают.

Приметы пропавшего мальчика: выглядит на 9-10 лет, 120 сантиметров роста, худощавого телосложения, светловолосый, прическа средней длины. Особая примета - на лице ямочки на правой щеке.

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