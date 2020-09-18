На строительство 17 метров тоннеля метро на столичном массиве Виноградарь было потрачено 4 миллиарда гривен

Об этом лидер партии «Перемога Пальчевского» заявил на своей странице в Facebook.

«За два года на эти деньги было построено аж целых 17 метров тоннеля, – сообщил он. – А четыре миллиарда исчезли».

Андрей Пальчевский напомнил, что за 6 лет у власти Виталий Кличко не открыл ни одной новой станции метро. «Город утонул в пробках, киевляне дышат выхлопными газами. Этот хаос хищения пора остановить», – заявил он.

По словам Андрея Пальчевского, в столице можно ежегодно открывать четыре станции метро в разных районах. «Это абсолютно экономически обосновано. И за следующие 5 лет мы сможем построить современное, комфортное метро в каждом районе города», – уверен он.

Как известно, недавно партия «Перемога Пальчевского» выдвинула Андрея Пальчевского в мэры Киева.