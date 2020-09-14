Украинский общественный деятель и лидер партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский стал одним из главных фаворитов предвыборной гонки за кресло мэра Киева
Как пишет Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" составил рейтинги кандидатов по результатам нового социологического исследования, проведенного с 5 по 9 сентября. В нем приняли участие 1,5 тысячи жителей столицы.
Согласно итогам опроса, за действующего мэра Киева Виталия Кличко на ближайших местных выборах готовы проголосовать 23,6% киевлян. Ему на пятки наступает Андрей Пальчевский, которому симпатизируют 17,8% опрошенных. При этом среди граждан, кто уже определились со своим выбором, текущего главы города поддерживают 26,8%, а Андрея Пальчевского – 20,2%.
Социологи обратили внимание, что с марта по июль Виталий Кличко сильно сдал позиции, тогда как лидер "Перемоги Пальчевського" набирает все большую популярность среди жителей Киева.
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По результатам нового социсследования рейтинг кандидатов на пост мэра сформировался таким образом:
Виталий Кличко – 26,8%
Андрей Пальчевский – 20,2%
Николай Томенко – 9,1%
Александр Попов – 6,2%
Андрей Билецкий – 5,7%
Ирина Верещук – 5,4%
Игорь Смешко – 5,3%
Сергей Притула – 5,0%
Алексей Гончаренко – 4,8%.
Стоит обратить внимание, что партию Виталия Кличко, «Удар», поддерживают куда меньше, чем ее лидера - за нее готовы отдать свои голоса всего 9,8% респондентов. Больше всего киевлян симпатизируют "Европейской солидарности" - 17,2%, на втором месте оказалась "Перемога Пальчевського" - 15,7%, а замыкает тройку лидеров "Слуга народа" с рейтингов 11,5%.
Напомним, Пальчевский о провальном мэрстве Кличко: "Не построили ни одной станции метро, ни одной больницы - может быть, хватит?"
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