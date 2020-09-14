Украинский общественный деятель и лидер партии «Перемога Пальчевского» Андрей Пальчевский стал одним из главных фаворитов предвыборной гонки за кресло мэра Киева

Как пишет Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" составил рейтинги кандидатов по результатам нового социологического исследования, проведенного с 5 по 9 сентября. В нем приняли участие 1,5 тысячи жителей столицы.

Согласно итогам опроса, за действующего мэра Киева Виталия Кличко на ближайших местных выборах готовы проголосовать 23,6% киевлян. Ему на пятки наступает Андрей Пальчевский, которому симпатизируют 17,8% опрошенных. При этом среди граждан, кто уже определились со своим выбором, текущего главы города поддерживают 26,8%, а Андрея Пальчевского – 20,2%.

Социологи обратили внимание, что с марта по июль Виталий Кличко сильно сдал позиции, тогда как лидер "Перемоги Пальчевського" набирает все большую популярность среди жителей Киева.

По результатам нового социсследования рейтинг кандидатов на пост мэра сформировался таким образом:

Виталий Кличко – 26,8%

Андрей Пальчевский – 20,2%

Николай Томенко – 9,1%

Александр Попов – 6,2%

Андрей Билецкий – 5,7%

Ирина Верещук – 5,4%

Игорь Смешко – 5,3%

Сергей Притула – 5,0%

Алексей Гончаренко – 4,8%.

Стоит обратить внимание, что партию Виталия Кличко, «Удар», поддерживают куда меньше, чем ее лидера - за нее готовы отдать свои голоса всего 9,8% респондентов. Больше всего киевлян симпатизируют "Европейской солидарности" - 17,2%, на втором месте оказалась "Перемога Пальчевського" - 15,7%, а замыкает тройку лидеров "Слуга народа" с рейтингов 11,5%.

Напомним, Пальчевский о провальном мэрстве Кличко: "Не построили ни одной станции метро, ни одной больницы - может быть, хватит?"

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