Соответствующее фото Андрей Пальчевский опубликовал на своей странице в Facebook.
Он сопроводил фотографию следующим текстом:
«Партбилет «Перемоги Пальчевского»! Переможемо Руїну!», - лаконично высказался популярный политик.
Напомним, согласно последним данным социологов «Перемога Пальчевского» и еще семь партий проходят в Киевсовет.
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Ранее Андрей Пальчевский заявлял, что когда его политическая сила придет к власти, то ежегодно будет строить 4 станции метро и 14 детских садов.