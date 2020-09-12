Завдяки Громадському бюджету у Солом’янському районі з’явився новий баскетбольний майданчик.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці розповів депутат Київради Андрій Андрєєв, який запросив 13 вересня на його відкриття всіх прихильників спорту, повідомляє Хрещатик.News.

“Вже завтра відкриємо ще один відремонтований через громадський бюджет баскетбольний майданчик за адресою вул. Олексіївська, 3-а! Буде спекотно, адже спорт – це завжди принциповість, наполегливість та здорова конкуренція”, – зазначив депутат.

Майданчик відкриють змаганнями зі стріболу за Кубок Солом’янки.

“Хто ще не встиг подати своєї команди – робіть це за вказаним номером або за адресою моїх громадських приймалень, – нагадує Андрій Андрєєв. – Нехай переможе сильніший!”



