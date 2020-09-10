Знаменитые "Кролики" идут в мэры Киева

Комики заявили, что якобы "в стране уже не осталось юмористов, которые не пошли бы в большую политику".

"Мы решили баллотироваться в мэры Киева! Вдвоем!.. Вся наша страна в едином порыве семимильными шагами интегрируется в Европу, а мы знаем, что во многих европейских странах есть понятие "родитель номер один" и "родитель номер два" вместо "мама" и "папа", - говорит Владимир Моисеенко.

Также дуэт объявил о том, что представляет партию "Комиков, клоунов и юмористов".

"Знамениты они своей прорашистской рожей и антинародными выходками,их вообще надо оставить...де**лы", " а что эти два де**ла еще не в СИЗО СБУ?...", "хватит с нас комиков,пнх!", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что в Киеве сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, который в результате мошеннических действий заработал около 500 тыс. гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Сообщается, что подозреваемый начал свою деятельность еще в феврале 2020 года, когда ажиотаж, связанный с пандемией китайского вируса, лишь набирал обороты.

Он приобрел общество, оформил его на подставное лицо, подготовил и разместил рекламу на популярных интернет-площадках о продаже медицинских средств защиты дыхания, которых у него не имелось в наличии.

Ущерб понесли 8 граждан и 12 организаций, среди которых 2 государственных медицинских учреждения и 2 благотворительные организации. Всего в подобный способ подозреваемый смог заработать около 500 тыс. гривен.