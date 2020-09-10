Мэр Киева Виталий Кличко не выполнил свои обещания очистить Киев от мусора за шесть лет руководства столицей.

Об этом заявил лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.

“В столице за 6 лет правления действующего мэра так и не решен вопрос с переработкой отходов. Хотя, напомню, Виталий Кличко еще в 2014 году обещал привлечь инвесторов чтобы построить новый, современный мусороперерабатывающий завод в Киеве. Потом, в 2018, обещал, что такой завод появится через два года. Они уже проходят, а в этом направлении не сделано ни одного шага. Зато команда Кличко замыливает глаза киевлянам модернизацией старого мусоросжигательного Завода“Энергия”, который по мировым стандартам уже прожил свое и не соответствует никаким экологическим нормам. Бесполезным обещаниям Кличко уже давно не верят жители Харьковского массива и Позняков, которые ежедневно вынуждены доехать гарью”, - констатировал политик.

Он напомнил, что в этом вопросе, впрочем, важна не только современная переработка мусора - сначала необходимо ввести эффективную систему его сортировки.

"Это уже давно сделано во всех современных столицах мира. А вот в Киеве сортировочных линий, которые могут справиться со столичным объемом мусора, нет. А потому, даже то, что собирают в сортировочные контейнеры в столичных дворах, по факту оказывается на пятом полигоне, который уже стал эпицентром экологической катастрофы. Этот полигон находится в селе Подгорцы под Киевом и был построен еще в 1986 году. И хотя еще в декабре прошлого года Кличко сообщил о планах закрытия и рекультивации полигона, никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. Судя по всему, столица будет использовать эту свалку для выбрасывания отходов и в дальнейшем - альтернативы не создано. Местные жители неоднократно протестовали против работы полигона на территории села Подгорцы, ведь он отравляет воздух и подземные воды. Но разве Кличко на них обращает внимание?” - возмутился лидер “Рідної країни”.

По его словам, за все 6 лет, которые Кличко руководит Киевом, он с командой смог лишь разработать План управления отходами.

“Получается, что единственное «достижение» команды Кличко на ниве борьбы с засорением столицы и ее окрестностей, это разработка Плана управления отходами. За 6 лет, что Кличко у власти-только план! Да и его не удосужились утвердить на сессии Киевсовета... А Киев тем временем тонет в мусоре!" - резюмировал Николай Томенко.