Опубликованы новые рейтинги кандидатов в мэры Киева.

Так, согласно исследованию, действующий глава города сохраняет первое место, но его лидерство уже не такое очевидное. Виталия Кличко готовы поддержать 29,8% избирателей, которые определились с выбором и придут на участки 25 октября.

Его главный преследователь Андрей Пальчевский тем временем укрепил позиции. За него планируют проголосовать 18,6% киевлян.

На третьем месте расположился Алексей Гончаренко с 10,7% поддержки.

Замыкают первую пятерку Сергей Притула - 9,8% и Ирина Верещук -7,8% соотвецтвенно.

Исследование проведено группой «Социологическая стратегия» по заказу политпортала «Говорим правду» среди совершеннолетних жители Киева. Участие приняли 2000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Сроки проведения: 30 августа - 5 сентября 2020 года.