В Киевской области 14-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона

В правоохранительных органах сообщили, что пострадавший вместе с одноклассником играли на железнодорожном вокзале станции "Беличи", передает "Обозреватель".

"Подросток случайно зацепился головой за высоковольтный провод, после чего потерял сознание и упал на землю. Врачей вызвали взрослые, которым о происшествии рассказал друг потерпевшего", – сообщил источник.

Известно, что медики диагностировали у школьника ожоги 55-60% площади тела, в частности головы и шеи. Сейчас он находится в местной больнице.

Ранее мы писали, что встационарах киевских медучреждений лечатся 913 больных китайским вирусом, из них 23 ребенка.

Об этом сообщил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.

"У нас не уменьшается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных на коронавирус, из них 23 ребенка, 158 пациентов в тяжелом состоянии", - сказал Кличко.

По его словам, 216 пациентов получают кислородную поддержку, 18 - под аппаратами ИВЛ, еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на китайский вирус.

Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы: первые кадры происходящего.

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Также мы сообщали, что китайский вирус собрал новый "урожай" из жертв в Киеве: установлен очередной антирекорд.