Мэр Киева Виталий Кличко вместо обещанных открытых земельных аукционов применяет определенные схемы для распродажи киевской земли за копейки

Об этом на своем Telegram-канале заявил народный депутат Александр Дубинский.

“В начале мэрского срока Кличко заявил, что киевская земля будет передаваться только на открытых аукционах. На деле директор земельного департамента Петр Оленич (ставленник мера) не провел ни одного аукциона”, - констатировал парламентарий.

Он также рассказал подробности схемы, с помощью которой окружение Виталия Кличко “дерибанит” землю столицы.

“Вместо аукционов банда Кличко использует другую схему: участок площадью почти полгектара на проспекте Ватутина, 2 - отдают за копеечную арендную плату прямо сегодня (8 сентября. - Ред), на земельной комиссии. Основание - старый сарай площадью 36 квадратных метров, который и сдается в аренду вместе с землей. Самое смешное, участок уже продаётся в интернете за 700 тысяч долларов. А после решения депутатов цена взлетит до миллиона”, - уверен Александр Дубинский.

Напомним, ранее СМИ писали, что Виталий Кличко пролоббировал принятие Киевским городским советом решения о передаче на безвозмездной основе 10 гектаров земли застройщику Вагифу Алиеву под строительство торгово-развлекательного центра.