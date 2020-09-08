В Киеве заполнены больницы на 40 процентов
Сообщается, что больницы, в которых лежат пациенты с китайским вирусом заполнены на 40 процента, передает ТСН.
В областной администрации отреагировали на скандал после звонка семейного врача в скорую помощь.
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Диспетчер рассказал врачу, что ему некуда положить пациента, у которого воспаление легких. Результата теста еще не было.
В тот же день скорая помощь к нему все же приехала, однако, от госпитализации он изначально отказался. Когда пришел негативный анализ на коронавирусную инфекцию, его положили в областную больницу.
Врач из записи работает в частной больнице, и помимо журналистов к нему звонил также министр здравоохранения. Из-за такого напряжения врач был вынужден пойти в отпуск.
Ранее мы писали, что в Киеве закрыли на карантин две школы.
В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.
Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Также он рассказал, что в случае вспышки вируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.
"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.