Стали известны новые подробности о реконструкции моста Патона в Киеве
Как передает Znaj со ссылкой на Киевавтодор, ждать еще два года.
Однако, несмотря на всю опасность и риск обвала, документацию для проведения его реконструкции будут готовить около двух лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.
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Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.
Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.
Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.
Как сообщала Politeka, на бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство.
"Я могу сказать только одно: и тем, кто проводит эти работы, и тем, кто давал на них разрешение, и, главное, тем, кто ставит им задачи – для них всех абсолютно очевидно, что строительство происходит на кладбище", - заявил историк и ответственный секретарюь Общественного комитета «Бабий Яр» Виталий Нахманович.