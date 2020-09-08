Стали известны новые подробности о реконструкции моста Патона в Киеве

Как передает Znaj со ссылкой на Киевавтодор, ждать еще два года.

Таким образом, сообщается, что состояние моста Патона в Киеве весьма плачевное. Он официально был признан аварийным. Там регулярно проводят ремонтные работы, и уже ограничили движение транспорта.

Однако, несмотря на всю опасность и риск обвала, документацию для проведения его реконструкции будут готовить около двух лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.

Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

Как сообщала Politeka, на бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство.

На территории, примыкающей у Мемориальному заповеднику Бабий Яр, на месте бывшего недостроенного спорткомплекса была отгорожена строительная площадка овальной формы, размером примерно 80х60 метров.



"Я могу сказать только одно: и тем, кто проводит эти работы, и тем, кто давал на них разрешение, и, главное, тем, кто ставит им задачи – для них всех абсолютно очевидно, что строительство происходит на кладбище", - заявил историк и ответственный секретарюь Общественного комитета «Бабий Яр» Виталий Нахманович.



