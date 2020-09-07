Киевсовет не принял решения о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков

Поэтому специалистам киевского метрополитена грозит безденежье.

Бюджетные средства должны были пойти на выплаты заработных плат работникам метрополитена. Об этом 7 сентября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киевскому метрополитену следует увеличить ассигнования на 162 млн грн.





Добвим, что 3 сентября, в центре города у здания Киевской городской государственной администрации вышли на митинг работники "Киевпастранса".

Столичные транспортники призывали депутатов Киевсовета на сегодняшнем заседании принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам. В КП "Киевпастранс" задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 31 августа составила 77, 4 млн грн.

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, зарплаты в июле увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.

Но если смотреть по регионам, то картина намного печальнее. Более чем в каждой третьей области (36%) заработки в июле уменьшились по сравнению с июнем.

Самое большое снижение зарплат в Ивано-Франковской области – на 6,7% (на 937 грн). При том, что в июне на Ивано-Франковщине рост заработков был самым высоким в стране – на 21,6%.

В Киеве зарплаты традиционно самые высокие – 17 053 грн (+4% или 660 грн по сравнению с июнем).

Напомним, Поплавского "засекли" в одном из киевских фастфудов, видео: "решил спародировать Зеленского".





Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.

Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.



