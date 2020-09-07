В Киеве выловили тела двух мужчин, утонувших в местных водоемах

Как передает Politeka погибших достали из озера на Оболони и Днепра 6 сентября. Об этом сообщили в ГСЧС в Киеве.

Первый мужчина утонул на Почтовой площади в Днепре, а второй погиб в озере Редькино.

На Оболони спасатели выловили 27-летнего мужчину на глубине 8 метров в 20 метрах от берега.

Второго погибшего нашли возле Речного вокзала. Причины и обстоятельства трагедий выясняются.

Напомним, в Киеве на балконе 73-летней женщины, которая живет в доме на улице Милютенко, нашли схрон боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы на своей странице в Facebook.

"На линию 102 позвонила жительница дома на улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила лишние вещи", - говорится в сообщении.







Прибывшие патрульные обнаружили в доме пенсионерки предметы, похожие на гранаты и патроны. Она предположила, что там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.



На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.



Добавим также, что В Киеве произошло дикое ЧП, из окна высотки выпала гражданка Турции.



Так, стало известно, что в Киеве на улице Глушкова, из окна 12 этажа выпала женщина. От множества полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.



По словам очевидцев, перед тем, как женщина выпала из окна, они слышали звуки ссоры, которая, вероятно, происходила по телефону.

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