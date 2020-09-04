Из столичной школы срочно эвакуировали детей
Как передает Politeka, утром, 4 сентября, неизвестные сообщили о заминировании школы №263 на Троещине.
Об этом рассказали в паблике "Troeshchina INSTA".
"Добрый день. Школа 263. Заминировали. Эвакуируют школьников", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что две столичные школы перешли на дистанционное обучение из-за заболевших китайским вирусом учителей.
Также 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он также рассказал, что временно закрыли на карантин четыре детских сада: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах.
Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."
Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.
Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.