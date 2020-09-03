Пьяный мужчина пытался повредить самый большой флаг Украины

Как передает Politeka, инцидент случился на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Неадекватного мужчину задержали сотрудники Муниципальной охраны Киева. Соответствующие кадры опубликованы пресс-службой ведомства 3 сентября.

Он пытался повредить художественнюю подсветку, которая была сделана для яркого представления конструкции. Гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Он хотел повредить сам флагшток, а также оборудование, которое художественно подсвечивается.

Нарушителя оперативно задержали. Его передали сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства преступления.



Ранее в Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.





Об этом стало известно из сообщения жителей Киева в соцсетях.

"В столице сегодня порвался самый большой флаг в Украине. Как заявили коммунальщики, флаг начал рваться. То ли от ветра, то ли от качества материала – непонятно. Со слов мэра Киева Виталия Кличко, флаг был установлен "силами меценатов" и обошёлся в 47 миллионов гривен. P. S. Видимо, для надёжности нужно было больше, больше миллионов!", - рассказал Андрей Квитковский на своей страничке в Фейсбуке.

Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.