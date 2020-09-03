Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, кто мешает украинцам построить полноценную демократию

Он выразил свое мнение в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Андрей Пальчевский обратил внимание, что с самого провозглашения независимости Украина не может создать демократию, а лишь имитирует ее. На деле же всем заправляют бессменные олигархи.

"Украина не является демократией, она является классическим образцом олигократии и олигополии. При внешнем соблюдении всех, казалось бы, показателей демократии: избираемость власти, регулярность, более того, якобы, революции, которые проходили, квазиреволюции, потому что они не изменили государственного строя и персон, которые государство строят, в течение 30 лет олигархический клан, созданный в переходный период передачи Леонидом Макаровичем Леониду Даниловичу, назовем это "Лёня-квадрат", до сих пор находится в самой активной фазе. Благодаря тому, что контролируются средства массовой информации, абсолютно управляемый электоральный процесс, управляемые креатуры, включая сегодняшнего президента, выдвигаются на первый план", - заявил общественный деятель.

По словам Андрея Пальчевского, Украина - это удивительная страна, где уже десятки лет происходят небывалые вещи, но ее жители никак не могут изменить ситуацию к лучшему. Создатель партии "Перемога Пальчевского" считает, что украинцы уже готовы к переменам, но для этого должны выбрать правильную политическую силу.

"За нас будут голосовать люди, которые утомились, видя, что нам все время подставляют мальчиков для битья", - отметил он. - "Когда вы говорите о партийности и о демократии на Западе - я с вами согласен, но там голосуют люди, а здесь - видимость голосования. Вот как нам сделать квантовый переход? Какие у Украины шансы существуют разорвать порочный круг олигархических выборов? У нас уникальная ситуация: те, кого называют силовиками, на самом деле являются смешными орудиями в руках олигархата".

Напомним, что Пальчевский осадил Арахамию после слов о расценках на предвыборную кампанию: "А можно пересчитать в зарплатах или пенсиях?"

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