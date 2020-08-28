В Украине зафиксировали 2438 новых случаев китайской болезни - это является антирекордом числа новых больных за сутки
Как передает Politeka, 28 августа (по состоянию на 9:00 утра) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 оказался летальным, 55 083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 2438 новых случаев. Всего проведено 1 494 243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки пошли на поправку 866 пациентов.
В Кивской области по состоянию на утро 28 августа подтвердылы уже 5397 случаев коронавируса.
За прошедшие сутки заболевание нашли у 92 человек, двое умерли, выздоровели за это время 36 заболевших.
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Напомним, в марте этого года в силу вступил закон, который вводит штрафы за нарушение режима карантина для граждан в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.
Отметим, что в Украине в случае худшего сценария по пандемии китайского вируса могли бы скончаться 145 тысяч человек.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам заместителя министра здравоохранения, худший, "черный" сценарий произошел бы в Украине, если бы властями не были внедрены соответствующие карантинные меры.Напомним, новая волна эпидемии на Одесчине,
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