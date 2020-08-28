В Украине зафиксировали 2438 новых случаев китайской болезни - это является антирекордом числа новых больных за сутки

Как передает Politeka, 28 августа (по состоянию на 9:00 утра) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 оказался летальным, 55 083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 2438 новых случаев. Всего проведено 1 494 243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки пошли на поправку 866 пациентов.

В Кивской области по состоянию на утро 28 августа подтвердылы уже 5397 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки заболевание нашли у 92 человек, двое умерли, выздоровели за это время 36 заболевших.

Всего на территории Киевщины от COVID-19 погибли 93 человек, а выздоровели – 3543. О ситуации с заболеваемостью нстало известно из сообщения пресс-службы Минздрава в Facebook.



