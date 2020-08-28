Сегодня, 28 августа, утром на вход на станцию метро «Вокзальная» в Киеве выстроилась очередь на несколько сотен метров

Об этом написали очевидцы в телеграмм-сообществе «Киев Сейчас», публикуя соответствующие фото.

«Метро «Вокзальная». Это очередь с самого утра. Очевидцы говорят, что метро закрыто на вход и выход, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было», - пишут в телеграмм-канале.

На опубликованных снимках – огромная очередь из желающих воспользоваться услугами столичной подземки, которая растянулась от входа на станцию до самого центрального входа в железнодорожный вокзал.

Ранее мы писали, что после открытия метро в Киеве пассажиры обязаны соблюдать строгие меры безопасности

Советник главы Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала подробности.

"Пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности", - заявила Наталья Макогон. - "На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии".

По ее словам, метрополитен постоянно напоминает пассажирам о мерах безопасности по всем каналам связи. Наталья Макогон также рассчитывает, что полиция будет следить за соблюдением масочного режима.

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