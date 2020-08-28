Столичный градоначальник Виталий Кличко вместе со “смотрящим” Денисом Комарницким “скручивают” сотни миллионов гривен НДС на Подольско-Воскресенском мосту. Как пишут Акценты, об этом сообщил политический эксперт Александр Зубченко.

“Почти незамеченным прошло любопытное расследование журналиста Евгения Плинского о масштабных “скрутках” НДС на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Причем, незамеченным в первую очередь правоохранительными органами, что странно, ведь расследователь поработал хорошо и предоставил доказательства того, что мэр Виталий Кличко совместно со смотрящим Денисом Комарницким “скручивают” на этой “стройке века” сотни миллионов гривен!” - заявил Зубченко.

По его словам, схема работает благодаря фирме-прокладке Комарницкого “Эко-Буд-Трейд”.

“За последние годы эта компания монопольно получила на строительство Подольско-Воскресенского перехода несколько миллиардов гривен (судя по данным другого расследователя - Дениса Бигуса - не менее шести). Сама компания, как и положено классической прокладке, ничего не строит, а всего лишь получает деньги из бюджета и перенаправляет их на другие фирмы. Часть из которых оказывает реальные услуги строительства (потому что хотя бы для виду делать что-то надо), а часть - просто отмывает деньги и конкретно - вымывает бюджетный НДС”, - подчеркнул политолог.

В качестве примера он привел данные Госказначейства, согласно которым только за май этого года компания “Эко-Буд-Трейд” перевела некой ООО “Спецпроект-Інвест” за услуги строительства моста 213,2 млн грн.

“И такие платежи были системными! Так, в марте 2020 года ООО “Спецпроект-Інвест” получила от “Эко-Буд-Трейд” 260 млн грн, а в декабре 2019 года - целых 361 млн. И оказалось, что получая эти деньги, которые должны были пойти на строительство Подольского моста, “Спецпроект-Інвест” выполняла функцию транзитной фирмы-скрутки НДС. Ведь если посмотреть налоговые накладные, которые “Спецпроект-Інвест” регистрировала в налоговой, то в период с 26 мая по 26 июня 2020 года она сама заказала у компании ООО “БК БУДДЕКОРСЕРВИС” услуги по аренде оборудования для обустройства арки Подольско-Воскресенского перехода на 60 миллионов гривен. Взгляните на эти накладные с однотипной услугой. И - удивительно - НДС в этой сумме ровно 10 миллионов гривен!” - отметил эксперт.

По его словам, если посмотреть на полную картину финансовых операций этой фирмы за май-июнь 2020, то становится понятно, что она обычный транзитер НДС, который системно “переворачивает” НДС с товаров на услуги.

“И благодаря этой схеме мы теперь четко понимаем, как, получив от Кличко миллиарды гривен из казны Киева, Комарницкий (естественно, не без ведома мэра) через цепочку компаний-транзитеров “скручивал” - то есть, воровал - сотни миллионов гривен НДС из бюджета. По факту же эти деньги традиционно “пилились” между мэром и “смотрящим”, - резюмировал Александр Зубченко.