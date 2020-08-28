Такое мнение высказал Владимир Цыбулько, комментируя на своей странице в facebook подход к ведению избирательной кампании различных кандидатов в мэры

«Похоже, у провластных кандидатов в мэры столицы проблемы с креативом или они уверены, что все уже давно решено. Но и те кому больше надо. Пальчевский, не имеющий властного ресурса, активно включается. У него нет вип-агитатора Зеленского, как у Верещук или бюджетных денег, как у Кличко. Поэтому он живет в разных районах, общается с людьми и предлагает свои идеи, которые, как показывает социология, много кто готов принять», - уверен политолог.

Кроме того, эксперт объяснил, благодаря чему растет поддержка Пальчевского и какой реакции следует ожидать от его конкурентов.

«Пальчевский с командой говорит о новых станциях метро, развязках, социальном жилье. Это те темы, которые получают резонанс в обществе. Он правильно отмечает, что мэр должен заниматься всем городом, а не только курсировать между ОП, Радой и концертами Сердючки на Софиевской. Избиратели должны оценить. А за ними включиться оппоненты. Потому что в условиях полного отсутствия заигрывания с избирателями и политической пассивности можно и потерять позиции, которые еще месяц назад казались непоколебимыми», - резюмировал Владимир Цыбулько.

Напомним, согласно исследованию Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.