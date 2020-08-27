Киевский городской совет разрешил чиновникам КГГА приватизировать объекты коммунальной собственности, даже не проводя аукционов по многим из них

Таким образом мэр Киева Виталий Кличко собирается распродать 600 объектов, принадлежащих киевлянам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко.

“Прихватизація” від Кличка: мер збирається розпродати 600 об’єктів, що належать киянам Київська міська рада дозволила... Gepostet von Микола Томенко am Mittwoch, 26. August 2020

"Киевский городской совет разрешил чиновникам КГГА приватизировать объекты коммунальной собственности, даже не проводя аукционов по многим из них. Причем решение так хитро сформулировано, что вне аукциона будет возможность продать прежде всего 31 коммунальное помещение столице по заниженным ценам для нынешних арендаторов. А всего в список приватизации внесено около 600 объектов коммунальной собственности. Фактически это собственность наша с вами, всех киевлян. А городской голова Кличко хочет продать эти 600 объектов. Цель как бы благородная - избавиться от непрофильных активов и пополнить казну столицы кругленькой суммой. Но это только на словах. На самом же деле это мошенническая схема, которую придумал Виталий Кличко, чтобы избежать проведения открытых торгов и выгодно (читай за бесценок) отдать собственность киевлян «нужным людям», – сообщил политик.

Он подчеркнул, что Виталий Кличко делает все не для киевлян, а для нужных ему людей.

"Уже настало время вслух назвать имена этих "достойников": это

партнеры эксдепутата БПП, президента фан-клуба братьев Кличко Сергея Алексеева (почти 1,5 тыс. кв. м рядом с известным отелем Владимира Кличко); 7 помещений принадлежит общественным организациям и родственникам депутата из фракции «Единство» Омельченко, а ранее активному депутату от Черновецкого и Януковича Павлу Тесленко», – рассказал Томенко.

Известно, что решение «Об утверждении перечня объектов коммунальной собственности территориальной общины Киева, которые подлежат приватизации» протащили в свое время заместитель председателя КГГА Владимир Слончак и директор Департамента коммунальной собственности мэрии Андрей Гудзь.

«Когда принималось это позорное для всех киевлян решение, городской голова Кличко демонстративно игнорировал призывы оппозиционных депутатов провести приватизацию открыто, за продажу каждого помещения на электронном аукционе в системе Prozorro. Как известно, дьявол скрывается в деталях: закон о приватизации коммунальной собственности в отдельных случаях разрешает прямой выкуп арендатором, если тот провел ремонт помещения. Еще одна интересная щель для мошенничества: среди арендаторов, которые будут претендовать на прямой выкуп собственности, полно общественных организаций, которые арендовали собственность киевлян за символическую 1 гривну в год, да еще и вроде бы провели "ремонт» на "головокружительную" сумму!» – пояснил лидер ОД «Рідна країна».

Он напомнил, что Верховный суд дважды признал действия Департамента коммунальной собственности и его карманных бирж такими, что не соответствуют закону и отменил результаты тех аукционов за недопуск людей, которые хотели заплатить за собственность дороже.

"Виталий Кличко не оставил своей позорной практики обворовывания киевлян до сих пор. Новая "прихватизация" от КГГА на этот раз охватывает уже значительно лакомый кусок – 600 объектов продать за бесценок. Это вам не мороженое у ребенка отобрать! Да и не факт, что будущие обладатели коммунальной собственности сохранят ее целевое назначение. То есть киевляне останутся музеев, библиотек, даже подвалов, на приватизацию которых нужно согласие всех жителей дома. Наше общественное движение "Родная страна" будет добиваться пересмотра нечестной и непрозрачной приватизации, а также возвращения в собственность киевлян всех незаконно «прихватизированных» Кличко и его «друзьями» объектов!"- резюмировал Томенко.