Андрей Пальчевский раскритиковал дейтвующего мэра Киева Виталия Кличко, который не сумел решить критические проблемы столицы

Общественный деятель раскрыл ошибки главы города в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Перед местными выборами Андрей Пальчевский решил изучить ситуацию в различных районах Киева и даже за его пределами. Он уже успел пожить на Дарнице и на Троещине, заметив там много недостатков.

"Следующий пункт назначения, как это ни странно - Ирпень, хотя это не Киев, но почти Киев. Мы также поедем с командой и послушаем людей в Борисполе и Броварах", - отметил Андрей Пальчевский. - "530 тысяч человек ежедневно из этих городов ездят в Киев - это им приходится переезжать через мосты, а киевлянам, которые живут в Киеве, приходится ждать, пока группа этих людей на личном или общественном транспорте докатит до места своего трудоустройства. Такая тенденция будет расти".

По словам общественного деятеля, он уже определил главные проблемы Киева, которые намерен решить в первую очередь. Андрей Пальчевский подчеркнул, что мэру все время нужно заботиться о развитии города, а не только последние полгода, чтобы пробиться на новый срок.

"Пункт первый: ввести общегосударственную политику и запретить мэрам городов, радам в последние шесть месяцев каденции проводить инфраструктурные изменения. Бюджеты выделяются каждый год, города должны развиваться поступательно, а не по принципу: чтобы сохранить власть, давайте замордуем людей в течение пяти лет, награбим денег, а потом оттуда будем потихоньку выдавать тушенкой бабушкам, а заодно покрасим несколько мостов. В начале любой каденции любого мэра или руководителя страны мы должны получать четкое видение, что будет сделано за пять лет, куда мы идем, сколько мостов должно быть построено, сколько станций метро", - заявил лидер политсилы "Перемога Пальчевського".

Он обратил внимание, что за пять лет Виталий Кличко не построил ни одной новой станции метро даже в ключевых местах. Кроме того, в Киеве процветает коррупция.

"Вы знаете, сколько станций было построено при сегодняшнем мэре? Ноль. На сегодняшний момент команда профессионалов, с которой я работаю, мы определили 12 важнейших мест, где должны быть станции. Насколько нам хватит бюджета и поддержки. Вы должны понимать, что Киев - город большой, почти два миллиарда долларов бюджета, из которых исчезает таинственным образом около 25%-30%, оседает в карманах чиновников разных рангов. Они теряются для нас, но ведь кем-то находятся", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

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