Андрей Пальчевский раскритиковал дейтвующего мэра Киева Виталия Кличко, который не сумел решить критические проблемы столицы
Общественный деятель раскрыл ошибки главы города в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).
Перед местными выборами Андрей Пальчевский решил изучить ситуацию в различных районах Киева и даже за его пределами. Он уже успел пожить на Дарнице и на Троещине, заметив там много недостатков.
"Следующий пункт назначения, как это ни странно - Ирпень, хотя это не Киев, но почти Киев. Мы также поедем с командой и послушаем людей в Борисполе и Броварах", - отметил Андрей Пальчевский. - "530 тысяч человек ежедневно из этих городов ездят в Киев - это им приходится переезжать через мосты, а киевлянам, которые живут в Киеве, приходится ждать, пока группа этих людей на личном или общественном транспорте докатит до места своего трудоустройства. Такая тенденция будет расти".
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По словам общественного деятеля, он уже определил главные проблемы Киева, которые намерен решить в первую очередь. Андрей Пальчевский подчеркнул, что мэру все время нужно заботиться о развитии города, а не только последние полгода, чтобы пробиться на новый срок.
"Пункт первый: ввести общегосударственную политику и запретить мэрам городов, радам в последние шесть месяцев каденции проводить инфраструктурные изменения. Бюджеты выделяются каждый год, города должны развиваться поступательно, а не по принципу: чтобы сохранить власть, давайте замордуем людей в течение пяти лет, награбим денег, а потом оттуда будем потихоньку выдавать тушенкой бабушкам, а заодно покрасим несколько мостов. В начале любой каденции любого мэра или руководителя страны мы должны получать четкое видение, что будет сделано за пять лет, куда мы идем, сколько мостов должно быть построено, сколько станций метро", - заявил лидер политсилы "Перемога Пальчевського".
Он обратил внимание, что за пять лет Виталий Кличко не построил ни одной новой станции метро даже в ключевых местах. Кроме того, в Киеве процветает коррупция.
"Вы знаете, сколько станций было построено при сегодняшнем мэре? Ноль. На сегодняшний момент команда профессионалов, с которой я работаю, мы определили 12 важнейших мест, где должны быть станции. Насколько нам хватит бюджета и поддержки. Вы должны понимать, что Киев - город большой, почти два миллиарда долларов бюджета, из которых исчезает таинственным образом около 25%-30%, оседает в карманах чиновников разных рангов. Они теряются для нас, но ведь кем-то находятся", - подчеркнул Андрей Пальчевский.
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