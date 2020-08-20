Государственная служба геологии и недр может присоединиться к реализации проекта новой кольцевой дороги вокруг Киева и подготовить расположенные рядом участки полезных ископаемых, которые используются в дорожном строительстве.

Об этом сообщил глава службы Роман Опимах в эфире телеканала «Украина24».

«Вы упомянули проект Кольцевой дороги, недавно проект был представлен, когда мы получим четкие координаты, где это будет, мы попробуем подготовить участки, предложить их рынку», - отметил глава службы.

Сейчас Госгеонедра после консультаций с «Укравтодором» уже подготовила 79 участков полезных ископаемых, которые могут использоваться в дорожном строительстве и находятся вблизи основных текущих проектов «Укравтодора».

«Мы выбрали 4-5 областей Левобережной Украины, где нам "Укравтодор" подчеркнул, что здесь у нас особенно у нас есть нехватка сырья, которое везут из других областей", - добавил Опимах.

По его словам, это позволит оптимизировать логистику доставки строительных материалов в ходе реализации национального проекта ремонта и строительства дорог.

Опимах подчеркнул, что подготовленные службой участка предложены всем участникам рынка и каждый желающий может инициировать проведение электронного аукциона по их продаже.

Напомним, ранее глава Госгеонедр презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.