Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что мэр города должен проводить приемы граждан по всем районам города, чтобы знать проблемы каждого района столицы. Такую позицию он высказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Я бы перенес место работы мэра из центра в районы. У мэра приемные должны быть по районам города, поскольку пожилые люди не могут ехать в центр. Не так много районов в столице и их можно объездить, чтобы пообщаться с людьми», – заявил Пальчевский.

По мнению лидера политической силы «Перемога Пальчевского», мэр должен отчитываться перед жителями Киева об уровне подготовки столицы ко второй волне коронавируса, а не информировать о количестве заразившихся этим вирусом.

«Мэр должен не рассказывать статистику по количеству заболевших коронавирусом, а говорить о том, как подготовлен город к борьбе со второй волной эпидемии, сколько новых лабораторий открылось, сколько развернулось госпиталей, в том числе полевых. В Киевраде должен быть центр принятия решений», – сказал Андрей Пальчевский.

Он также выразил убеждение, что в столице должны быть большие инфраструктурные проекты, которые дадут людям работу.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.