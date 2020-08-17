В Киеве зафиксировано 104 новых случая китайского вируса
Об этом передает Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram мэра столицы Виталия Кличко.
Сообщается, что среди заболевших – медицинские работаники и семимесячный ребенок. Кроме того, стало известно, что за последние 24 часа от китайского вируса в столице скончался один человек (всего с начала пандемии – 154).
Кроме семимесячного малыша, вирусом заразились еще шестеро детей.
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21 киевлянина госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. Болеше всего заболевших – в Днепровском, Дарницком и Соломенском районах столицы.
Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 10642 случая коронавируса.
Politeka писала, что Киев и шесть областей Украины не готовы к смягчению карантина по данным Минздрава. Пресс-служба министерства опубликовала полный список с актуальными показателями на официальном сайте.
По состоянию на 15 августа не соответствуют критериям для снятия карантинных ограничений Киев, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Ровенская, Черновицкая и Волынская области. В каждом из перечисленных регионов превышен как минимум один из показателй.
15 августа Минздрав объявил новые правила, которые украинцам нужно соблюдать во время карантина. Их опубликовали в официальном канале министерства в Telegram, посвященном эпидемии китайского вируса.
"Проживание в общежитиях и их посещения во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений", - отметили представители ведомства. "Все находящиеся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе".
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