Всего с начала пандемии зафиксировано 10642 случая заболевания

В Киеве зафиксировано 104 новых случая китайского вируса

Об этом передает Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

Сообщается, что среди заболевших – медицинские работаники и семимесячный ребенок. Кроме того, стало известно, что за последние 24 часа от китайского вируса в столице скончался один человек (всего с начала пандемии – 154).

Кроме семимесячного малыша, вирусом заразились еще шестеро детей.

21 киевлянина госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. Болеше всего заболевших – в Днепровском, Дарницком и Соломенском районах столицы.

Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 10642 случая коронавируса.

Politeka писала, что Киев и шесть областей Украины не готовы к смягчению карантина по данным Минздрава. Пресс-служба министерства опубликовала полный список с актуальными показателями на официальном сайте.

По состоянию на 15 августа не соответствуют критериям для снятия карантинных ограничений Киев, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Ровенская, Черновицкая и Волынская области. В каждом из перечисленных регионов превышен как минимум один из показателй.

15 августа Минздрав объявил новые правила, которые украинцам нужно соблюдать во время карантина. Их опубликовали в официальном канале министерства в Telegram, посвященном эпидемии китайского вируса.

"Проживание в общежитиях и их посещения во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений", - отметили представители ведомства. "Все находящиеся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе".

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