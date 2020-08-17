Уже с понедельника, 17 августа

С 17 августа в Киеве начали действовать ограничения желтой зоны по уровню опасности распространения китайского вируса

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram мэр Киева Виталия Кличко.

Так, согласно распоряжению властей, с сегодняшнего дня вступили в силу следующие запреты:

киевлянам запретили находиться в общественных зданиях и транспорте без надетых масок;

жителям столицы и гостям города необходимо находиться на улицах с документами, удостоверяющих личность;

киевлянам запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации;

проведение массовых мероприятий разрешено лишь при соблюдении следующего условия: не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания или территории, если мероприятие на открытом воздухе;

участники мероприятий должны соблюдать физическую дистанцию не менее полутора метров, если они размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и других заведений культуры не должна превышать 50% мест;

общественный транспорт должен перевозить пассажиров лишь согласно количеству мест для сидения.

Кроме того, жителям столицы запретили посещать заведения соцзащиты, если там находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляют услуги).

Politeka писала, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, какие школы не откроются с 1 сентября. В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории некоторых украинских областей оставляет желать лучшего, часть учебных заведений не начнут работать с 1 сентября 2020 года. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в режиме онлайн.

Как сообщается, представители Минздрава приняли решение об ограничении функционирования некоторых учебных заведений. Речь идет о школах, которые располагаются на территориях, входящих в так называемую «красную зону».

В Украине вновь ужесточают карантин и ограничат работу поездов на некоторых станциях. Как известно, 12-13 августа в Кабмине обновили правила адаптивного карантина, а также список цветовых зон, где действуют ограничения. Столица Украины попала в желтую зону из-за превышения показателей заболеваемости, поэтому уже с понедельника, 17 августа, в Киеве ужесточают карантинные ограничения.

Согласно новым правилам, будет запрещено проведение массовых мероприятий. Позволят проводить мероприятия только тем, кто сможет организовать социальную дистанцию между участниками, или будет проводить мероприятие на свежем воздухе.

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