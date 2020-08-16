Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» настаивает на том, чтобы учитывалось мнение киевлян при принятии решений Киевсоветом

Об этом Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала Украина 24.

«Нам необходимо перенести принятие решения в сторону народа и Киеврады, а не использовать мэра. Зеленский обещал референдумы, поэтому киевские референдумы должны учитываться», – отметил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель считает, что в столице необходимо строить большие инфраструктурные объекты, в которых давно нуждаются ее жители.

«Нужно менять инфраструктуру, а не скамейки красить. Скамейки красить за два миллиарда долларов может и боксер. У нас должна быть группа людей, которая начнет свою работу с больших инфраструктурных объектов, к которым относятся детские сады, больницы, дороги, мосты. Где мосты, которые построили за 5 лет, кроме стеклянного? Где новые необходимые больницы? Нет ничего», – заявил Андрей Пальчевский.

Он также добавил, что строительство новых инфраструктурных объектов позволит создавать рабочие места для киевлян.

«Инфраструктурные объекты будут давать работу. Киев – это место, куда приезжает много людей, поскольку нет возможности жить в маленьких городах и селах в Украине. Поэтому необходимо в столице создавать рабочие места», – резюмировал Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Он заявил, что на протяжении 10 недель будет жить в разных районах столицы, чтобы ближе пообщаться с простыми украинцами и лично узнать об их проблемах.