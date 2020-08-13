Развитие событий вокруг предстоящих выборов градоначальника столицы уже сейчас дает основания полагать, что борьба за почетную должность развернется нешуточная. Нынешнему мэру Киева и бывшему боксеру Виталию Кличко, успевшему отсидеть в кресле два срока и собравшемуся сидеть третий, придется приложить все усилия, чтобы остаться у руля.

Как сообщает издание Деньги.ua, у мускулистого чиновника в этот раз появились серьезные оппоненты, и главный из них – бизнесмен, политолог, телеведущий Андрей Пальчевский. Последние социологические опросы наглядно показывают, что этот соперник Кличко имеет за собой растущую аудиторию электората, которая реально может привести его к честной победе в голосовании.

Рейтинги Виталия пока еще держатся на уровне 28%, но в этом показатели его уверенно догоняет господин Пальчевский. Если в мае за харизматичного телеведущего свои голоса отдавали чуть более 8,5% киевлян, то теперь этот показатель подскочил до 19%. К октябрю, когда и пройдут выборы, оппонент боксера с легкостью может обойти старого мэра.

Другие кандидаты на пост градоначальника смотрятся не так уверенно. Алексей Гончаренко, который по результатам опросов занял третье место в рейтинге, может похвастаться 11% голосов. Представительница «Слуги народа» Ирина Верещук по предварительным опросам набрала чуть более 8%, так что ее победа на выборах кажется маловероятной.

Андрей Пальчевский поделился своим мнением по поводу распределения голосов и должности мэра в общем. Кандидат уверен, что Киеву нужен коренной киевлянин в качестве градоначальника, знакомый с нуждами города и проблемами его жителей. К сожалению, такого мэра у столицы за историю независимости, по сути, и не было – должность занимали боксер, еще провинциал, а то и чиновник, злоупотреблявший веществами.

Кроме реального оппонента у господина Кличко есть и другие проблемы – тающий на глазах рейтинг доверия. Более 55% киевлян хотели бы видеть в кресле мэра другого человека, хотя треть опрошенных еще доверяют спортсмену. Возможно, причина, почему жители столицы недовольны мэром – обилие его обещаний на фоне невыполненных инициатив, а то и политика, направленная на интересы большого бизнеса.

У Пальчевского, если верить тем же опросам, показатели лучше и оптимистичнее. Соотношение доверия и недоверия у нового кандидата 18% и 27% соответственно.

Да и по мнению политологов, у господина Пальчевского есть реальные шансы обойти Кличко в выборах. Во-первых, потому что бизнесмен понимает реальные нужды города, а его программа может называться народной, нацеленной на решение бытовых нужд простых людей. Кличко, в свою очередь, ратует за глобальные проекты и большой бизнес.

Во-вторых, Пальчевский остается независимым политиком, которого не прикрывает какой-то конкретный олигарх. Он не состоит в партии и свободен от мнения политического бомонда. Это, в теории, позволит кандидату в мэры вести свою политику. Независимость и оппозиционный настрой действующему столичному режиму Пальчевский показывал не раз, порой упоминая и Президента. Например, в том контексте, что господину Зеленскому «пора повзрослеть».

В-третьих, за плечами у Пальчевского два высших образования, опыт работы на государственных должностях, опыт предпринимательской деятельности и запуска успешных телевизионных проектов, которые сейчас находятся в ТОП зрительского рейтинга.

Конечно, делать окончательные выводы на основе социологических опросов, неразумно. Однако точно сказать можно одно – выборы мэра Киева в октябре не будут предсказуемыми. Виталий Кличко вряд ли сможет победить одним туром, а во втором туре ему предстоит бороться за голоса с «молодой кровью». И не исключено, что киевляне выберут вместо старого режима, защищающего интересы большого бизнеса, нового кандидата с его независимым взглядом, душой, болеющей за родной город, с его пониманием нужд простого народа.