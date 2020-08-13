Найбільші оборудки столичного міського голови Віталія Кличка пов’язані з метро, адже він за 6 років не відкрив жодної станції, проте на 400% збільшив ціну проїзду. Таку заяву оприлюднив український політик, лідер партії “Рідна країна” Микола Томенко.

“Метро – найпопулярніший вид транспорту в столиці, яким в середньому користуються 1,4 млн пасажирів на день. Саме метро отримує найбільше коштів з усіх видів комунального транспорту. Отримує, але вони так і лишаються «під землею». Бо не бачать кияни ані покращення умов перевезення чи нових станцій, ані гідних заробітних плат для працівників метрополітену. Як так відбувається? 6 років тому виборча кампанія Кличка розпочалась з обіцянок масштабної розбудови метрополітену. За цей час не збудували жодної станції. Тільки ціна проїзду виросла на 400% - з 2 до 8 гривень. Для порівняння візьмемо країни близького зарубіжжя, бо в Європі вже давно вирішили транспортні проблеми. Так от, за ці ж 6 років у Мінську відкрились 14 станцій, а в Москві – 41”, - зазначив Томенко.

За його словами, окрім іншого, метрополітен виплачує борги за корупційні схеми, які були проведені ще за часів Черновецького.

“Це відбувається тому, що команда Кличка не спромоглася захистити інтереси киян. Ця безвідповідальність коштувала 2 мільярдів гривень. Зате на землі «все добре» - над тунелем метро біля станції Шулявська будують 40-поверховий житловий комплекс, над станцією метро Житомирська та захисній зоні метрополітену будують сьогодні офісний центр з паркінгом, біля метро Оболонь будують ЖК Obolon Plaza і таких прикладів багато. Наче й забули вже історію з будівництвом над станцією метро Лісова, коли будівельники пробурили діру в тунель, від чого з’явились тріщини в стінах і серйозна загроза безпеці працівників та пасажирів”, - нагадав політик.

Він припустив, що Кличкові та його команді просто невигідно розбудовувати метрополітен.

“Очевидно, що столичній владі на чолі з Кличком не вигідно будувати метро, значно більше вони заробляють, коли роздають земельні ділянки над станціями забудовникам! Для нашої команди Громадського руху «Рідна країна» буде пріоритетним завданням розвивати найпопулярніший транспорт серед киян й розпочати інтенсивне будівництво станцій метро, а не шоу-мостів чи фонтанів.

Настав час навести лад в Києві!” - констатував Микола Томенко.