Мер Києва Віталій Кличко продовжує покривати смотрящего Дениса Комарницького та народного депутата Миколу Тищенка, які незаконно намивають пісок у Голосіївському районі столиці. Про це кажуть активісти та депутати, які намагаються припинити свавілля, передає телеканал “НАШ”.

“Комарницький, Тищенко грабують киян, вивозячи сотні тон піску кожного дня. Хто з ними в долі? Міський голова, міністр юстицій Малюська, тому що вони нічого не роблять для того, щоб зупинити це свавілля. Ми не маємо інших способів достукатись до влади, як обліпити Міністрество Юстицій інформаційними плакатами, як звернутися до міського голови і сказати зупиніть. Якщо вони цього не зупиняють, то які висновки? міський голова, міністр юстицій. Комарницький та Тищенко в долі. Грабують киян разом, вивозять пісок, руйнують мости, руйнують екологію”, - розповів депутат Київради Ігор Мірошниченко.

За його словами, сьогодні активісти прийшли на акцію під Міністерство юстиції, адже, чиновники цього органу разом з Кличком саботують повернення ділянки намиву піску від Комарницького та Тищенка до громади Києва.

Активісти кажуть, що Міністерство юстиції вже півтора місяці бездіє, не розглядаючи скаргу щодо видалення з реєстру власності запису стосовно майна та договору оренди земельної ділянки за адресою вул. Промислова 4. Саме цей запис в реєстрі дає можливість колишнім орендарям за допомоги Віталія Кличка красти пісок, який вони роками незаконно намивали та складували, у киян.

“Міністерство юстиції виявляється сьогодні під ковпаком кримінального авторитета пана Комарницького, який є так званим неформальним смотрящим за містом Києвом і за бюджетними коштами міста Києва. Який сьогодні причетний безпосередньо до незаконного видобутку піску на вулиці промислова 4 в Голосівському районі. 00.00.56.23 Ця земельна ділянка загальною площею близько 17 га землі уже багато років використовується під незаконний намив та складування піску”, - констатував Ігор Мірошниченко.

У сюжеті також згадується про шкоду для екології, яку спричиняє незаконний намив піску.

“Отже поки Віталій Кличко з чиновниками Міністерства юстиції покривають незаконний намив піску Комарницьким та Тищенком, київський бюджет втрачає мільйони гривень. А екологи кажуть про загрозу екологічної катастрофи через неконтрольований забір піску з дна річки Дніпро”, - резюмується в сюжеті.