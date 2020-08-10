Горожане рассказали, за кого намерены голосовать на выборах мэра Киева в октябре 2020 года

Как сообщает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" обнародовала рейтинги претендентов на пост главы столицы по результатам соцопроса, который провели 13-15 июля.

Как показали данные исследования, в предвыборной гонке по прежнему лидирует действующий мэр Виталий Кличко. На втором месте оказался Андрей Пальчевский, который все больше и больше набирает популярность среди населения Киева. Так по данным последнего опроса, конкурентов в рейтинге разделяет всего один процент.

Рейтинги кандидатов на пост мэра Киева сформировались следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко ("Рідна країна") – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Руководитель "Интер-Акции" Юрий Лагутов обратил внимание, что рейтинг Виталия Кличко с осени 2019 года обвалился на 5%. Зато Андрей Пальчевский, который основал политическую партию "Перемога Пальчевського", за то же время на 5% увеличил свою популярность.

Эксперт предполагает, что жители Киева теряют веру в Виталия Кличко из-за проваленных обещаний, скандальных происшествий с мостами и заместителями мэра в КГГА. По данным соцопроса, около 41% жителей Киева недовольны работой Виталия Кличко на его высоком посту.

Рейтинг партий перед местными выборами в столице выглядит так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

"Перемога Пальчевского" – 14,0%

Политическая сила «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, ее готовы поддержать на выборах только около 10% опрошенных.

Напомним, ранее мы передавали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".