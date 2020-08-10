В Яготине Киевской области 9 августа исчезла 12-летняя София Недобой

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что девочка вышла из дома в воскресенье, 9 августа, около 7 вечера и до сих пор не вернулась.

Девочку ищут сотрудники местного отделения полиции, кинологи, бойцы Нацгвардии, другие ведомтсва и неравнодушные граждане.

На вид пропавшей девочке 13-14 лет, ее рост – 165-170 см, худощавая, у подростка – короткая стрижка, карие глаза, овальное лицо.

На момент исчезновения на девочке были серые джинсы, темно-синяя рубашка в красную клетку, обута была в черно-белые кеды, с собой имела черный рюкзак.

Тех, кто имеет любую информацию о пропавшей Софии, просят незамедлительно звонить на спецлинию полиции по телефону "102".

Politeka сообщала, что на территории Одесской области пропали 27 детей. Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 27 июля по 2 августа текущего года.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области отметили, что все они были найдены и возвращены родителям. Кроме того, на прошлой неделе тридцать шесть человек были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Пять человек были привлечены к административной ответственности за домашнее насилие.

Столичные правоохранители разыскивают 16-летнего Владислава Лихотинского. Известно, что подросток, 2004 года рождения, ушел 4 августа из киевского Центра социально-психологической реабилитации для детей и до сих пор не вернулся.

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