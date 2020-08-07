До конца текущего года тарифы на коммунальные услуги в столице не увеличатся

Об этом в интервью Вечернему Киеву пообещал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Politeka.

"Это – позиция города. Когда экономические последствия пандемии и людям тяжело материально, повышать тариф нельзя", – заявил чиновник.

Однако, в платежках жителей столицы в скором времени появится новая графа "Абонентская плата".

"Абонплату, которая ранее входила в тариф, вывели отдельной строкой из "тела" основного платежа. Позиция Киева следующая: не стоит усложнять процесс уплаты за коммуналку. Город обратился в Кабмин по этому поводу. Ведь из тарифа отдельной строкой также вывели взносы за обслуживание и ремонт домовых счетчиков тепла и воды. Есть риск запутать потребителя. Клиенты не хотят, чтобы платежка превращалась в простыню с множеством строк "к уплате", – пояснил Петр Пантелеев.

Politeka писала, что в ближайшее время в Украине может увеличиться количество субсидиантов, которые не смогут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Такое мнение озвучила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

По ее словам, с начала 2019 года цена на газ упала почти в два раза. Но сейчас она начинает снова расти. Бойко считает, что рост тарифов будет медленным, а до уровня 2017-2018 годов цена вырастет не очень скоро. Тем не менее, количество субсидиантов все равно вырастет.

Стало известно, как именно в Украине выросли тарифы на газ для бытовых потребителей. Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза. Наихудшие опасения украинцев сбылись, поскольку после 1 августа были повышены тарифы на голубое топливо на бытовых потребителей. Как отмечают в пресс-службе монополиста, для бытовых клиентов в августе 2020 года цена на газ была установлена на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

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