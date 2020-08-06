Известная букмекерская компания обновила коэффициенты на победу кандидатов на должность столичного городского головы, которые пройдут 25 октября этого года.

Согласно последним данным, шансы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевского стать мэром значительно выросли. На такой результат принимают ставки с коэффициентом 2,5. Раньше за него "давали" - 4,0.

Значительно меньше верят в кандидата от партии «Сила и Честь» Игоря Смешко – 6,00. На победу «Слуги народа» Ирины Верещук дают аж 15,00. Шансы Сергея Притулы и Алексея Гончаренко оценивают «как призрачные», а поэтому коэффициент составляет целых 50,00.

В то же время, букмекеры расценивают попадание политической силы «Победа Пальчевского» в Киевсовет, как свершившийся факт, а потому принимают ставки на то, удастся ли набрать больше 6.5% с коэффициентом 1,87.