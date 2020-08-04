Киевляне определились, за кого будут голосовать

Новые рейтинги показывают, у кого больше всего шансов выиграть выборы мэра Киева осенью 2020 года

Как пишет Politeka.net, фаворитов предвыборной гонки выявил последний соцопрос, проведенный ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 15 июля среди жителей столицы.

Как показывают результаты исследования, первое место по предпочтениям киевлян занимает действующий мэр Виталий Кличко. Сразу за ним с минимальным отрывом идет общественный деятель Андрей Пальчевский, который с каждым разом получает все больше и больше поддержки от избирателей.

Рейтинг кандидатов на пост мэра Киева выглядит таким образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Руководитель Центра "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов обратил внимание на резкое падение доверия к Владимиру Кличко - с осени 2019 года его рейтинг обвалился примерно на 5%. На столько же увелилось количество киевлян, готовых проголосовать за Андрея Пальчевского. По мнению эксперта, Виталий Кличко потерял поддержку из-за невыполнения своих обещаний. Кроме того, 41% жителей столицы негативно оценивают действия мэра на фоне скандалов с мостами и его заместителями в КГГА.

Партийный рейтинг по результатам опроса сложился таким образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Политсила «УДАР» во главе с Виталием Кличко в июле не вошла в тройку лидеров, ее поддерживают лишь около 10% киевлян.

Напомним, ранее писали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".