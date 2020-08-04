В Сети обнародовано полное видео задержания мужчины, захватившего в понедельник, 3 августа отделение банка в Киеве

Об этом информирует Politekа со ссылкой на агентство УНИАН.

На кадрах видно, что подозреваемый сидит в помещении банка. Рядом с ним находится сотрудница, которую он захватил и журналистка.

Мужчина рассказывает журналистке о себе, в этот момет в комнату врываются силовики. Судя по видео, задержание продолжалось несколько секунд. Слышно, что оперативники кричат: "Не стрелять!", когда выводят задержанного из здания.

Politeka сообщала, что террорист, захвативший заложницу в Универсал Банке в Киеве захвачен живым. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко. По его словам, обошлось без взрыва, однако на месте продолжают работу взрывотехники.

"Дальше суд и длительное тюремное заключение", – пишет Геращенко.

Также в телеграм-каналах появилось видео с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где мужчина угрожал подорвать бомбу.

Ранее сообщалось, что стало известно о требованиях террориста, захватившего заложника в киевском банке. Мужчина потребовал присутствия одного из телеканалов для онлайн-видеообращения со своими требованиями.

О террористе сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"В полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещения бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал он.

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