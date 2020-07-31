По настоянию мэра Киева Виталия Кличко Киевский городской совет в четверг, 30 июля, принял решение, обязывающее столичных школьников перед началом занятий исполнять государственный гимн. За соответствующее решение в целом проголосовали 64 депутата.

Стоит отметить, что депутаты долго не могли принять решение об обязательном исполнении гимна даже в первом чтении - с первой и второй попытки не хватило голосов.

Однако Виталий Кличко смог надавить на депутатов и в конце концов они вынуждены были проголосовать за исполнение школьниками гимна и в первом чтении, и в целом.

Отметим, что решение, пролоббированное Кличко, не нашло поддержки среди киевлян - в частности его раскритиковали пользователи Facebook.

“Что слишком, то не здраво. Можно это отменить? Тот, кто предложил это, выглядит махровыми совком. Гимн нужно петь по душевному порыву, а не обязательно по программе. Кто это придумал? Что это за совок?” - возмутилась Арина Розвадовская.

“Будут приучать с детства быть рабами и дебилами. А главное - благодарить государство не за высокий уровень жизни, не за качественную медицину, не за качественное образование, а за язык, веру, гимн и вышиванку. Нигде в мире нет такого дебилизма!” - написал Анатолий Бруско.