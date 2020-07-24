В Киеве патрульный полицейский спас женщин от пьяного хулигана



Как передает Politeka.net, о достойном поступке правоохранителя рассказали в пресс-службе полиции столице.

Инцидент произошел на Севастопольской площади. Полицейский закончив смену направлялся домой, но услышал женские крики, доносившиеся из подземного перехода.

Он, не теряя ни минуты, отправился на помощь. Человек с явными признаками алкогольного опьянения трепал женщину, выражался нецензурной бранью в ее сторону и угрожал ударить.

Инспектор представился, сделал замечание и попросил прекратить неправомерные действия. Сначала человек отреагировал на замечания и якобы успокоился, но, через мгновение снова продолжил и замахнулся, чтобы ударить женщину.

За считанные секунды полицейский нейтрализовал мужчину и вызвал на помощь коллег.

Одна из присутствующих там девушек выразила правоохранителю в соцсетях.

"Полицейский на фото - мой герой. Вчера стала свидетелем, как пьяное быдло избившее девушку начал кидаться на прохожих. Думая, что киевская полиция может им гордиться", - сообщила она в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что полицейские под Сумами предотвратили попытку самоубийства женщины.

В полицию позвонил житель одного из сел Сумской области и сообщил, что его мать угрожает покончить жизнь самоубийством.

Юрию и Артём они немедленно отправились по указанному Адресу. Прибыв на место, полицейские застали в доме парня в шоковом состоянии, его дедушку, бабушку и бригаду скорой помощи.

Как выяснилось, женщина закрылась в ванной комнате, и на все просьбы выйти отвечала - подождите несколько минут. Наконец, когда оттуда послышался подозрительный шум, правоохранители не теряя ни секунды выбили двери.

Как оказалось, вовремя - потенциальная самоубийца нанесла себе несколько ножевых ранений и упала, истекая Кровью. Полицейские помогли медикам перевязать ей раны на шее и руках, а потом донесли женщину до кареты скорой помощи.



