В Киеве патрульный полицейский спас женщин от пьяного хулигана
Как передает Politeka.net, о достойном поступке правоохранителя рассказали в пресс-службе полиции столице.
Инцидент произошел на Севастопольской площади. Полицейский закончив смену направлялся домой, но услышал женские крики, доносившиеся из подземного перехода.
Он, не теряя ни минуты, отправился на помощь. Человек с явными признаками алкогольного опьянения трепал женщину, выражался нецензурной бранью в ее сторону и угрожал ударить.
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Инспектор представился, сделал замечание и попросил прекратить неправомерные действия. Сначала человек отреагировал на замечания и якобы успокоился, но, через мгновение снова продолжил и замахнулся, чтобы ударить женщину.
За считанные секунды полицейский нейтрализовал мужчину и вызвал на помощь коллег.
Одна из присутствующих там девушек выразила правоохранителю в соцсетях.
"Полицейский на фото - мой герой. Вчера стала свидетелем, как пьяное быдло избившее девушку начал кидаться на прохожих. Думая, что киевская полиция может им гордиться", - сообщила она в соцсетях.
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